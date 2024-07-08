В Самарском регионе в рамках акции «Внимание – дети! Летние каникулы!» полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия 

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В Борском районе сотрудники полиции провели профилактическую встречу с детьми в летнем лагере «Радуга».

В рамках акции «Внимание – дети! Летние каникулы!» в летнем лагере «Радуга», состоялась профилактическая встреча, где старший инспектор ПДН межмуниципального отдела МВД России «Борский» майор полиции Епанешникова Мария побеседовала с ребятами.

Инспектор рассказала ребятам о важности соблюдения законности, о правилах поведения в общественных местах и массовых мероприятиях. Большой акцент уделен профилактике табакокурения, в том числе электронных сигарет и вейпов, затронута тема употребления алкоголя, его вреда для организма и ответственности несовершеннолетних за распитие спиртных напитков.

Мария не оставила в стороне и тему употребления и распространения наркотических средств, ведь подростки всё чаще интересуются заработком и нередко натыкаются в сети Интернет на вакансии так называемых «курьеров».

Дети были активно включены в беседу, поскольку Мария Александровна не только рассказывала о законах, но и приводила реальные примеры о том, какие последствия наступают за совершение тех или иных правонарушений.

В конце встречи ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получили развернутые ответы.