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В Самарском регионе сотрудники полиции в рамках акции «КиберNetэтикет» провели мероприятие с подростками

11 декабря 2024 09:58
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В Самарском регионе сотрудники полиции в рамках акции «КиберNetэтикет» провели мероприятие с подростками

Полицейские напомнили ребятам правила безопасного поведения в сети Интернет.

В Самарской области полицейские на постоянной основе проводят профилактические беседы с несовершеннолетними, направленные на формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет.

Так, в Похвистнево, в рамках акции «КиберNetэтикет», оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием IT- технологий, капитан полиции Александр Щаев рассказал подросткам, какие опасности подстерегают пользователей в сети Интернет.

Полицейский обратил внимание ребят на то, что, зачастую, мошенники создают сайты – подделки маркетплейсов, отличить которые от настоящих с первого взгляда невозможно и рассказал, как не попасться на уловки злоумышленников при совершении покупок.

Капитан полиции напомнил подросткам, что следует с осторожностью подходить к предложениям заработка, поступающим через мессенджеры и предупредил об уголовной и административной ответственности за противоправную деятельность.

В завершение мероприятия Александр Щаев показал подросткам профилактические видеоролики с простыми правилами безопасности и призвал передать услышанную информацию своим родителям и родственникам, особенно пожилого возраста, чтобы обезопасить их от злоумышленников.

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