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В Самарском регионе состоялось заседание Общественного совета при областном главке

25 июня 2024 14:24
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В ходе мероприятия были заслушаны доклады, посвященные противодействию экстремистской деятельности и вопросам безопасности детей во время летних каникул.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады, посвященные противодействию экстремистской деятельности и вопросам безопасности детей во время летних каникул.

В ГУ МВД России по Самарской области прошло заседание Общественного совета при региональном главке под председательством Александра Шахова.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН – начальник отдела организации деятельности ПДН полковник полиции Татьяна Гордеева и заместитель начальника Отдела ЦПЭ подполковник полиции Станислав Демакин.

В начале заседания Александр Шахов озвучил запланированную повестку дня: обсуждение вопросов безопасности детей во время каникул, промежуточных результатов реализации на территории Самарской области Всероссийских акций «Гражданский мониторинг» и «Каникулы с Общественным советом», результатов работы с социальным коммуникатором «Неравнодушный человек», заслушивание докладов приглашенных гостей.

В ходе заседания Станислав Демакин довел до присутствующих информацию о ряде проведенных на территории Самарской области профилактических мероприятий и рабочих встреч, организованных в целях недопущения вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность.

Далее, Татьяна Гордеева рассказала об особенностях профилактической работы с детьми и подростками в летних лагерях и отметила важность проведения подобного рода мероприятий совместно с общественными советами, представители которых, наряду с сотрудниками полиции, проводят беседы о безопасном поведении в период летних каникул, напоминают правила дорожного движения и рассказывают об ответственности за совершенные правонарушения.

В ходе мероприятия был заслушан доклад председателя Общественного совета при ОМВД России по Ставропольскому району Артема Медведева о результатах деятельности Совета.

В завершении заседания Александр Николаевич поздравил от лица всех присутствующих представителя Общественного совета при региональном главке Ирину Логинову, победившую во Всероссийском конкурсе общественных советов при территориальных органах МВД России в номинации «Личный вклад» и наметил ряд вопросов для последующих заседаний, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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