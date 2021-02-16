В Самарском регионе пройдет конкурс «Хрустальные звездочки»

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Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» стартовал в регионе. Заявки на участие принимаются до 09 марта 2021 года.

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 10 февраля по 31 марта 2021 года проводится региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». Данный конкурс направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в Конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Самарской области.

Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям:

- исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах);

- хореография (народные, классические, современные танцы);

- вокал (народное, классическое, эстрадное пение).

Участники Конкурса распределяются по двум возрастным группам: 1 группа — от 7 до 12 лет, 2 группа — от 13 до 18 лет. Продолжительность выступления не более 4 минут.

Документы и видеоматериалы участников должны быть направлены в срок до 09 марта 2021 года в Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (отдел государственной службы и кадров) по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д.17, каб. 19. По всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-73.

Финал регионального этапа Конкурса состоится в марте 2021 года. Итоги Конкурса будут подведены комиссией, в которую входят работники культуры и искусства, являющиеся специалистами в области вокала, хореографии и исполнительского мастерства, имеющие опыт работы в данной области.

Победители примут участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».

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