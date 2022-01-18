В Самарском регионе проходит ежегодная «Неделя Памяти жертв Холокоста»

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С 17 января в России проходит восьмая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста. Цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января.

Памятная дата о Холокосте была установлена резолюцией № 60/7 Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2005 года. 27 января 1945 года советскими войсками был освобождён Освенцим (нем. Аушвиц) – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, на территории которых в 1941—1945 годах были умерщвлены около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи.

Ежегодная «Неделя Памяти» жертв Холокоста организована Российским еврейским конгрессом при поддержке ФАДН России, МИД России, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и центра «Холокост». Организатором «Недели Памяти жертв Холокоста» в субъектах Российской Федерации является Федеральное агентство по делам национальностей.

Благодаря поддержке руководителей регионов, в 2021 году Мемориальные мероприятия в рамках «Недели памяти» прошли в 82 регионах Российской Федерации и широко освещались СМИ, аудитория публикаций, посвященных мероприятиям проекта превысила 100 миллионов человек.

В 2022 году в рамках «Недели Памяти» по всей России пройдут различные образовательные и культурные мероприятия: выставки, семинары для учителей, школьников, а также учащихся высших и средних учебных заведений.

В Самарской области, как и по всей стране, пройдет цикл образовательных и памятных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Холокоста. Мероприятия пройдут как в онлайн формате, так и офлайн.

В течение всей недели в школах Самарской области пройдут уроки по истории Холокоста.

27 и 28 января на базе Дома дружбы народов в г. Самаре при участии Самарской региональной общественной организации «Еврейский культурный центр «МАККАБИ» будет проведен цикл онлайн лекций, посвященных Дню памяти жертв Холокоста.

27 января 2022 в 14.00 в историческом парке «Россия – моя история» состоится мемориальное мероприятие в форме круглого стола с участием школьников и учителей. К мероприятию можно присоединиться онлайн на платформе Zoom (идентификационный номер конференции 2149541485.)

Мероприятие проводится по инициативе городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») г. Самары, Самарской региональной общественной еврейской благотворительной организации «Забота-Хэсэд-Эстер» при поддержке Дома дружбы народов.