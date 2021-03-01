В Самарском регионе продолжается мероприятие «Алиментщик»

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Свыше 500 алиментщиков получили повестки о явке на прием к судебному приставу-исполнителю. Тех, кто старательно избегает уплаты алиментов, привлекли к административной ответственности.

В рамках мероприятия «Алиментщик» сотрудники Службы выезжают на адреса жителей региона, не желающих добровольно погашать задолженность по алиментам и избегающих встречи с судебными приставами. Выезды с целью привлечения должников к административной или уголовной ответственности совершаются ежедневно по всей области.

С начала февраля судебными приставами по ОУПДС отработано свыше 800 постановлений о принудительном приводе должников-алиментщиков. В рамках выездов вручено более 500 требований о явке к судебному приставу-исполнителю.

Судебными приставами-исполнителями в рамках 155 исполнительных производств о взыскании алиментов установлены источники доходов должников. В счет погашения задолженности взыскано свыше 5 миллионов рублей. Разыскано и арестовано 4 транспортных средства на общую сумму 290 тысяч рублей. При этом после ареста одного из автомобилей должник примирился со взыскательницей и бывшая супруга отозвала исполнительный лист.

Привлечено к административной ответственности по 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» 139 должников-алиментщиков. В отношении почти 70 должников возбуждены уголовные дела по 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».