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В Самарском регионе продолжается акция ««Внимание-дети! Дорога в школу!»

13 сентября 2024 09:44
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В Самарском регионе продолжается акция ««Внимание-дети! Дорога в школу!»

Сотрудники полиции провели с детьми «Урок дорожной̆ безопасности».

В Челно-Вершинском районе инспектор по пропаганде безопасности дорожного-движения Госавтоинспекции Елена Калашникова в рамках широкомасштабного мероприятия «Внимание-дети! Дорога в школу!» провела с воспитанниками детского сада «Урок дорожной безопасности».

Инспектор в игровой форме напомнила юным участникам дорожного движения о правилах безопасного перехода дороги, о правилах поведения вблизи проезжей части и о необходимости использования световозвращающих элементов.

На макете автодороги ребята разобрали различные ситуации, которые происходят с участниками дорожного движения.

Елена Евгеньевна обратила особое внимание малышей на необходимость использования световозвращающих элементов.

Ребятам было предложено раскрасить детей на рисунках и сделать их максимально заметными с помощью световозвращающих наклеек.

В завершение мероприятия малыши поблагодарили сотрудника полиции и пообещали и в дальнейшем изучать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. В свою очередь, офицер полиции поблагодарила ребят за активное участие на занятии и подарила фликеры.

 

Теги: БДД

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