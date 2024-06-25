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В Самарском регионе полицейские провели масштабное профилактическое мероприятие

25 июня 2024 09:25
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В Самарском регионе полицейские провели масштабное профилактическое мероприятие

Задержано 4 лица, находящихся в федеральном розыске.

По указанию начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова 21 июня в Самарской области сотрудники органов внутренних дел провели оперативно-профилактическое мероприятие в целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявления нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и пресечения нарушений в области безопасности дорожного движения.

За время проведения операции полицейскими раскрыто 49 преступлений.

Составлен 1061 протокол за нарушение административного законодательства. Задержаны 4 лица, находящихся в федеральном розыске. В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции проводились беседы со старшими домов и подъездов, представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручены памятки по противодействию мошенничествам.

Выявлено 97 нарушений миграционного законодательства. Так сотрудниками ОВД при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области и Добровольной народной дружины на территории Кировского, Промышленного и Советского районов г. Самары проведены мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. В ходе отработки выявлено 45 иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, в отношении которых составлены административные протоколы.

Во взаимодействии с ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии, проведена отработка территории рекреационной зоны, по результатам которой составлено 2 протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), ст. 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), а также 2 легковых автомобиля эвакуированы на штраф стоянку за нарушения правил парковки, предусмотренных знаком 3.27 ПДД РФ.

Сотрудниками подразделений ЭБиПК проверено 37 ранее установленных мест незаконной реализации, производства, хранения алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. В ходе проверок изъято 1144 пачки контрафактной табачной продукции, никотинсодержащей продукции в количестве 361 шт., электронные персональные одноразовые испарители в количестве 401 шт., а также более 180 литров алкогольной продукции.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах проходят на постоянной основе.

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