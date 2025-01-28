В Самарском регионе полицейские и общественники напомнили студентам, как противостоять кибермошенникам

111

Учащимся рассказали об основных мошеннических схемах и объяснили, как защититься от злоумышленников.

В Самарской области сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения и профилактику кибермошенничества.

Так, в Тольятти в рамках акции «Осторожно, мошенники!» полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели встречу со студентами колледжа.

В рамках беседы дознаватель отдела дознания Александр Юдинцев рассказал юношам и девушкам об основных мошеннических схемах и объяснил, как защититься от злоумышленников.

Капитан полиции объяснил ребятам, что при совершении покупок через Интернет и использовании электронных кошельков следует быть осторожными, а также посоветовал студентам при поступлении подозрительных звонков немедленно класть трубку.

Заместитель председателя Общественного совета Николай Шахов, в свою очередь, призвал: «Крайне важно быть бдительными при общении в социальных сетях, не следует разглашать свои персональные данные, пароли и коды из смс-сообщений. Следуя полученным рекомендациям, вы сможете защитить себя и своих близких от мошеннических действий и сбережете свои средства».

Полицейские и общественник рекомендовали студентам обо всех известных фактах мошеннических действий незамедлительно сообщать в полицию, Ребята, в свою очередь, пообещали поделиться полученной информацией со своими родными и близкими.