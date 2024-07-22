В Самарском регионе общественники проводят профилактические мероприятия с подростками 

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В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» представитель Общественного совета при МО МВД России «Клявлинский» Людмила Харымова провела профилактическое мероприятие с подростками «Безопасное лето».



Людмила Николаевна рассказала детям о безопасности на воде и предупредила о том, что нельзя разглашать посторонним информацию о себе, своих родителях, друзьях, а находясь дома без взрослых, необходимо никогда не открывать дверь незнакомым людям.



Общественница отметила, что каникулы должны проходить не только весело, но и безопасно. Именно в этой связи представители общественности активно проводят мероприятия, направленные на правовое просвещение, безопасное поведение, профилактику правонарушений, а также популяризацию деятельности органов внутренних дел среди детей и подростков. Прощаясь, школьники пообещали соблюдать правила безопасности, чтобы каникулы прошли без происшествий и подарили только приятные впечатления, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО