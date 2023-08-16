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В Самарском регионе общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

16 августа 2023 13:23
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В Самарском регионе общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

Представители Общественных советов при областном главке полиции и территориального ОВД проверили работу МУ МВД России «Сызранское».

В целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел, реализации полномочий по осуществлению контроля за деятельностью полиции в рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета областного главка Владимир Рябов посетил МУ МВД России «Сызранское» и встретился с начальником Управления полковником полиции Денисом Кирилловым и председателем Общественного совета при территориальном органе Натальей Киреевой.

В ходе встречи общественники посетили административное здание МУ МВД России «Сызранское», проверили полноту представленной информации на стендах, где отражены необходимые для граждан сведения о руководстве, графиках приёма граждан, представлены образцы заявлений и информационные памятки по профилактике дистанционных мошенничеств. А также оценили условия, созданные для посетителей отдела и проинспектировали дежурную часть сызранской полиции.

Начальник полиции познакомил проверяющих с работой системы «Безопасный город», камеры которой помогают выявлять и фиксировать нарушения общественного порядка и нарушения Правил дорожного движения. «Мы успешно начали совместную с Администрацией города работу в этом направлении», – пояснил общественникам Денис Кириллов. «Безопасный город» помогает в раскрытии преступлений, но нам важен и профилактический эффект при охране общественной безопасности. Будем и дальше двигаться в этом направлении, ожидая подключения к аппаратному комплексу всех районов города», – отметил полковник полиции. 

Владимир Рябов так же проинспектировал специальный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту. В момент проверки в спецприёмнике находилось несколько задержанных, с которыми общественник смог пообщаться. Жалоб на условия содержания, качество питания и отношение полицейских не поступило. «Права задержанных граждан соблюдаются, условия пребывания в полной мере соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям», - отметил представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, общественники с начальником обсудили и другие актуальные вопросы деятельности полиции, уделив особое внимание вопросу комплектования кадров, поддержке молодых семей сотрудников и полицейских династий. С целью поднятия морально-психологического климата в коллективе сызранской полиции и привлечения новых сотрудников на службу в МВД, обсуждалась возможность участия сызранских полицейских в региональных и городских молодежных проектах и творческих конкурсах.

Подводя итоги инспектирования, член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Владимир Рябов дал положительную оценку деятельности сызранской полиции и пожелал сотрудникам дальнейших успехов в их нелегкой работе.

 

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