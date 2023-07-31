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В Самарском регионе общественники и полицейские продолжают проводить профилактические встречи с детьми

31 июля 2023 13:59
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В Самарском регионе общественники и полицейские продолжают проводить профилактические встречи с детьми

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» представители общественности и сотрудники полиции провели мероприятия по правилам дорожного движения и безопасного поведения на воде.

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» общественники совместно с сотрудниками полиции провели профилактические мероприятия с детьми.

В Шенталинском районе представитель Общественного совета и сотрудники Госавтоинспекции организовали увлекательную встречу с «веселыми стартами» для малышей детского сада «Теремок».

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД старший лейтенант полиции Елена Калашникова в ходе мероприятия в игровой форме рассказала ребятам правила перехода дороги, напомнила значения сигналов светофора, дорожных знаков и обратила особое внимание на правила дорожного движения детей, катающихся на самокатах.

Для ребят были смоделированы различные ситуации перехода проезжей части по пешеходному переходу с самокатом.

Дети активно принимали участие в мероприятии, стараясь правильно отвечать на вопросы организаторов.

В завершении встречи представитель Общественного совета Елизавета Иванова пожелала ребятам всегда соблюдать правила дорожного движения и слушаться взрослых, а также вручила всем «Удостоверение юного пешехода» и сладкие подарки.

В городе Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета Николаем Шаховым и Кристиной Забурдаевой  и волонтерами организовали детское мероприятие – «Время исполнять желания» в одном из загородных спортивных комплексов.

Для ребят провели конкурсы, эстафеты и викторины на тему безопасного поведения в период летних каникул.

Заместитель начальника УУП и ПДН Отдела полиции по Комсомольскому району майор полиции Мария Сараева напомнила ребятам об основных правилах поведения на улице, а также о последствиях совершения каких-либо противоправных деяний.

Мария Сараева отметила, что подобные встречи полезны и интересны школьникам. Ребята расширяют собственный кругозор и знакомятся с основами безопасного поведения.

В ходе мероприятия дети приняли участие в различных развлечениях и побывали на спортивных площадках. Ребята с удовольствием проявили свои способности и навыки.

По окончанию мероприятия все участники получили сладкое вознаграждение, массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения.

Также, в городе Тольятти сотрудники полиции и представители ДНД совместно с общественниками организовали совместное профилактическое мероприятие по предупреждению несчастных случаев на водоемах.

Участники рейда посетили одну из набережных Тольятти, где напомнили гражданам правила безопасного поведения на воде.

Особое внимание полицейские уделили взрослым, отдыхающим с детьми. Сотрудники полиции провели беседы с ребятами и разъяснили им меры предосторожности. Взрослым стражи правопорядка и общественники напомнили о необходимости контроля за несовершеннолетними, а также о предусмотренной законом ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Кроме этого, участники мероприятия раздали горожанам профилактические памятки о мерах безопасности на водоемах.

Полицейские объяснили какие опасности могут ожидать в воде, рассказали о том, как можно оказать помощь тонущему человеку,

Представители ДНД отметили важность проведения профилактических мероприятий, направленных на соблюдение гражданами правил поведения на водоемах, недопущение безнадзорности и невнимательного отношения со стороны взрослых по отношению к детям в местах отдыха, где особенно необходим родительский контроль.

Сотрудники полиции Волжского района совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе организовали для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тополек» экскурсию в музей «Мотомир Вячеслава Шеянова».

В ходе мероприятия ребятам рассказали об истории создания музея и о мотоциклах, которыми располагает музей и познакомили с технической частью мотоциклов и правилами эксплуатации.

На протяжении всей встречи ребята активно общались с полицейскими, делились восторженными эмоциями друг с другом и делали памятные фото.

В завершение экскурсии, заместитель начальника отделения полиции Смышляевка старший лейтенант полиции Руслан Аширов напомнил ребятам о безопасности дорожного движения, особенно при управлении мототранспортом и о правилах безопасного поведения в сети Интернет.

Дети поблагодарили сотрудников полиции за познавательный досуг.

Мероприятия, проводимые на территории региона в рамках акции «Каникулы с Общественным советом», будут продолжены.

 

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