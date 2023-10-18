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В Самарском регионе общественник принял участие в культурно-просветительском форуме

18 октября 2023 13:21
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В Самарском регионе общественник принял участие в культурно-просветительском форуме

В ходе мероприятия были затронуты вопросы сохранения семейных ценностей.

14 октября в Самарской губернии при содействии регионального духовного управления мусульман, Культурно-исторического фонда «Булгарское наследие», центра помощи семье «Единение» и Международной ассоциации исламского бизнеса, прошёл мусульманский культурно-просветительский форум, направленный на возрождение и сохранение традиционных семейных ценностей, в котором принял участие представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, муфтий Талиб Яруллин.

В рамках форума затрагивались не только условия формирования семьи через призму исламских ценностей, но и были выявлены общие проблемы в области семейных отношений и возможные пути их решения.

Талипп Яруллин в своем выступлении отметил важность единства и сплочённости всего нашего российского народа.

«Любовь, верность, доверие, связь с предками, дом- все это образовывает общие традиционные ценности. В рамках сегодняшней действительности очень важно объединиться для борьбы с этнической дискриминацией, чтобы сохранить единство нашей общей семьи под названием Россия».

Председатель попечительского совета Культурно-исторического фонда «Булгарское наследие» Гумар Батршин, отметил важность сохранения традиций предков, и подчеркнул, что наша страна уникальна тем, что представители различных этносов сохраняют общее единство и дух.

Руководитель центра помощи семье «Единение», юрист Дильфуза Асанова раскрыла разрушающие семьи явления в обществе, предлагая актуализировать применение брачных договоров и использование процедуры медиации при возникновении семейных конфликтов.

Дильфуза Асанова отметила, что духовные ценности служат опорой для личности, а законодательные основы определяют границы прав и свобод одних, формируя начало границ других.

На мероприятие был приглашён преподаватель Казанского Исламского университета Ахмад Абу Яхья. В своём выступлении он призвал не втягивать детей в конфликты родителей.

В рамках форума была затронута также тема взаимосвязи учителя, родителя и ребёнка.

Кандидат филологический наук, доцент кафедры романо-германской филологии и зарубежного регионоведения Самарского социально-педагогического университета, Алина Абдулова рассказала о проблемах коммуникации участников учебного процесса, предлагая перспективные решения, отметив, что главная заповедь учителя, как и врача - не навреди! Школа осознанного родительства и психолого-педагогическая помощь учителям, послужат началом перемен в области образования и воспитания детей.

В конце мероприятия присутствующие наметили ряд вопросов для последующих встреч.

 

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