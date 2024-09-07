В Самарском регионе госавтоинспекторы провели профилактические беседы с сотрудникам АЗС

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Полицейские напомнили о важности профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Так, в Шенталинском районе полицейские побеседовали с работниками автозаправочных станций и торговых предприятий, напомнив им о необходимости сообщать в соответствующие органы о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Инспекторы призвали граждан не оставаться равнодушными и помнить, что проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами нетрезвого водителя могут оказаться чьи-то дети, родственники, друзья и близкие люди.

Полицейские напомнили, что достаточно простого телефонного звонка по номеру 02 (102 с любого мобильного оператора), во время которого нужно сообщить дежурному необходимую информацию об автомобиле.

Данные действия помогут определить местоположение правонарушителя, а также предотвратить возможные трагические последствия.