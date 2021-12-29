В Самарском районе за неделю выявили 9 нарушений в работе объектов потребрынка 

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Районные администрации в усиленном режиме продолжают ежедневный мониторинг. Так, в Самарском районе 582 объекта потребительского рынка. За прошедшую неделю было проведено 150 выездных мероприятий, в ходе которых выявлено 9 нарушений.



При фиксации замечания районной администрацией составляется акт, который направляется в Роспотребнадзор или другой уполномоченный орган для составления протокола.



В ходе очередного мониторинга популярных у самарцев пунктов общественного питания в Самарском районе нарушений не выявлено. На входе проверяют наличие QR-кодов или других свидетельств отсутствия заболевания, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, организована посадка посетителей, позволяющая минимизировать контакты. Кроме того, в помещениях установлены рециркуляторы и санитайзеры для обработки рук, проводится регулярная санитарная обработка и дезинфекция мест общего пользования.

Фото: администрация Самары