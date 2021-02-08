В самарском Политехе создали механизм увольнения преподавателей и отчисления студентов за протестную активность

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Участие в несанкционированных митингах отныне считается нарушением этики поведения. Такие положения содержатся в обновлённом Кодексе этики служебного поведения работников и обучающихся, обновленном 29 января — буквально накануне второго протестного митинга. Текст документа доступен на сайте Самарского государственного технического университета, пишет СО ОНЛАЙН.



В сообщении самого университета говорится, что 29 января, на заседании его ученого совета «в текст внесли ряд существенных коррективов, отвечающих требованиям современного российского образования» (орфография сохранена — ред.).



Также указывается, что положениями нового Кодекса должны руководствоваться абсолютно все сотрудники и студенты Политеха. Создатели отмечают, что документ направлен на создание комфортного микроклимата в коллективе, формирование среди членов коллектива таких качеств как доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, доверие, уважительное отношение к чести и достоинствам коллег и товарищей.



Новая редакция Кодекса предписывает сотрудникам и студентам вуза исключить: распространение информации, формулирование позиции (в том числе в социальных сетях), которая направлена против государства, региона, университета, наносящей ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации университета, порочащей образ гражданина РФ, работника (обучающегося) университета.



Сотрудникам и студентам следует исключить участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, направленных против государственного строя и Конституции РФ, говорится в документе.

