В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В Самарском политехе предложили новый способ тушения пожаров высокой категории сложности

10 ноября 2025 13:06
161
В Самарском политехе предложили новый способ тушения пожаров высокой категории сложности

Учёные Политеха изобрели устройство для тушения торфяных и объёмных лесных пожаров на труднодоступных территориях с помощью авиации. Политеховцы предлагают использовать для ликвидации возгораний пиротехническое изделие, наполненное твёрдым диоксидом углерода (сухим льдом). Разлёт сухого льда на большие расстояния происходит после активизации порохового заряда при ударе о препятствие. На новый способ тушения пожаров и разработанное устройство профессор инженерно-технологического факультета университета Светлана Алексенцева и ведущий инженер Игорь Захаров получили патент (RU 2846444).

Технология, созданная в Политехе, обеспечивает надёжность и эффективность применения за счёт двойного эффекта: быстрой ликвидации доступа окислителя (воздуха) к зоне возгорания и одновременно максимально быстрого снижения температуры горящего объекта.

- Разлетающиеся твёрдые тяжёлые комья сухого льда налетают на стволы деревьев, ветви, начинают дробиться, рикошетят, летят дальше, ещё больше крошатся, глубже проникая в зону поражения до тех пор, пока не испарится последний кусочек. Один большой комок углекислоты испаряется долго и точечно. Он же, раздроблённый на крошево, испаряется, «разбавляет» кислород и снижает температуру горящей среды на больших территориях и в больших объёмах газовой углеродной смеси, останавливающей горение, - рассказывает Светлана Алексенцева.

Устройство срабатывает при ударе о препятствие. Капсюль воспламеняет пороховой заряд в разрывной гильзе, благодаря чему сухой лёд разлетается в разные стороны. Взрыватель устанавливается в изделие перед самым сбросом, пластинка предохранителя выдёргивается от руки. Чтобы изделие случайно не сработало на борту самолёта или вертолёта, можно выполнить его дистанционное взведение.

Корпус устройства работает как термостат, долго сохраняя низкую температуру внутри. Его стенки учёные Политеха предлагают сделать из прессованного торфа или твёрдого монолитного пенопласта (раньше им отделывали большие промышленные морозильные склады пищевых продуктов на Севере).

Разработчики предлагают изготавливать три типа устройства: малый, средний и крупный. В малых и средних весом 15-20 кг можно использовать капсюль-воспламенитель от ружейных и винтовочных патронов, в крупных изделиях – от патронов четырнадцатимиллиметрового калибра и выше.

Разработка имеет специализированное назначение. Она рассчитана на применение там, где нет опасности поражения человека, техники и построек на земле. Подходит, например, для тушения торфяных пожаров высокой категории сложности, получивших наибольшее распространение в Центральной России, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также для ликвидации крупных лесных пожаров в районах Зауралья, Сибири, областях Дальнего Востока, Якутии.

