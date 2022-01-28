В самарском парке Победы провели мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

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В парке Победы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками и 30-летнему юбилею создания Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».



Мероприятие в парке Победы посетили блокадники, проживающие в Самаре.



Цветочную корзину от администрации города к памятнику «Блокадникам и освободителям Ленинграда» и к Вечному огню возложила заместитель главы Самары – руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.



Отметим, что в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады торжественные мероприятия прошли в самарских образовательных учреждениях, а также в Самарском Дворце ветеранов. В частности, в школе №175 Самары состоялся открытый урок в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», а после его завершения все желающие посетили экскурсию в школьном музее боевой славы «Самарцы в боях за Ленинград».