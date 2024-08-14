В Самарском океанариуме появился на свет краснокнижный пингвиненок Гумбольдта

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Птенец уже выбирается из домика на короткие прогулки с родителями и пробует свежую рыбу.

В Самарском океанариуме, который был открыт в декабре 2019 года в ТРК Letout, появился на свет первый краснокнижный пингвиненок Гумбольдта. Напомним, что его родители, рожденные в апреле 2019 года в Германии, в зоопарке города Коттбус приехали в Самару в начале 2020 года.

Ведущий ихтиолог и орнитолог Самарского океанариума Дмитрий Гурьянов рассказывает, что яйцо появилось в конце апреля и сотрудники сразу же создали все условия для его высиживания - оборудовали просторный контейнер с минимальным количеством света и гнездовье из камушек. Кстати, в естественной среде эти самые камушки собирают самцы и дарят самкам в период размножения, проявляя так свои серьезные намерения и заботу.

Пингвиненок чувствует себя прекрасно и сейчас находится на завершающей стадии первой своей линьки. Питается он все это время тем, что ему переработают и дадут родители, но постепенно сотрудники начинают его раскармливать маленькой рыбкой. По прогнозу специалистов, первый заплыв пингвиненка состоится в начале сентября:

“Самка с самцом высиживали яйцо по очереди 40-42 дня. Первые две недели эту непростую задачу выполняла только самка, но после, самец начал её менять периодически, а она в это время разминалась и плавала. Второй самец в этот период очень ревновал и немного грустил, но мы контролировали ситуацию и заботились и о нем, - рассказывает Дмитрий Гурьянов. Родители уже приучают его ко взрослой жизни и берут с собой на короткие прогулки. Он пока с ними активно борется и не сильно хочет во внешний мир. Мы сами уже являемся немножко родителями ему и с большим трепетом наблюдаем за процессом взросления”.

Директор по развитию Самарского океанариума Ольга Мазанова отметила, что появление птенца - большое событие для всей команды :

“За 17 лет существования компании и управления океанариумами по всей стране, это первый случай, когда двое из наших пингвинов создали пару и завели потомство. Все дело в том, что у этого редкого вида есть несколько особенностей. Например, они действительно составляют пару на всю жизнь, а не просто размножаются, что говорит о высоком интеллекте этих птиц. Плюс, для этого должно было сойтись множество факторов - от сезона размножения до сочетания температуры воды и воздуха. И вторая особенность - пол пингвина можно определить только с помощью молекулярно-генетического анализа и мы его обязательно сделаем позже. У других видов пол можно определить по клюву, окраске или размеру, но с Гумбольдтом сложнее. Мы счастливы, что все получилось, и это означает, что мы делаем все правильно. Ждем в гости всех желающих познакомиться с новым жителем”.

Мировая популяция пингвинов Гумбольдта в естественной среде насчитывает всего 12 000 особей. В самарском океанариуме живет три представителя этого редкого вида, занесенного в Красную книгу. Очень контактные и игривые птицы, впечатляющие своей грациозностью под водой и умиляющие своей фирменной походкой на суше. В России пингвины Гумбольдта представлены лишь в нескольких океанариумах, в том числе в самарском.

Фото: Самарский океанариум