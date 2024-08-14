В Самарском океанариуме появился на свет краснокнижный пингвиненок Гумбольдта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первое место заняла команда "Крылья Мечты"-1 из Самары, второе - ГБУ СО "Приволжский дом-интернат" села Приволжье, третье - "Крылья Мечты"-2.
В Самаре завершились областные соревнования по футболу среди лиц с ОВЗ
В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах яхт "Европа", "Зум 8" и "Кадет".
В Ульяновске состоялось первенство России по парусному спорту
Самарская школьница отправилась в Арктику на ледоколе
Самарская школьница поплыла на ледоколе в Арктику
Самарский речной вокзал намерены обновить за три года
Самарский речной вокзал намерены обновить за три года
Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»
Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»
спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%
Спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%
Минфин предложил поднять зарплату чиновникам
Минфин предложил поднять зарплату чиновникам, а часть из них сократить
3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени
3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.66
2.71
EUR 100.56
3.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском океанариуме появился на свет краснокнижный пингвиненок Гумбольдта

14 августа 2024 12:36
320
В Самарском океанариуме появился на свет краснокнижный пингвиненок Гумбольдта

Птенец уже выбирается из домика на короткие прогулки с родителями и пробует свежую рыбу.

В Самарском океанариуме, который был открыт в декабре 2019 года в ТРК Letout, появился на свет первый краснокнижный пингвиненок Гумбольдта. Напомним, что его родители, рожденные в апреле 2019 года в Германии, в зоопарке города Коттбус приехали в Самару в начале 2020 года. 

Ведущий ихтиолог и орнитолог Самарского океанариума Дмитрий Гурьянов рассказывает, что яйцо появилось в конце апреля и сотрудники сразу же создали все условия для его высиживания - оборудовали просторный контейнер с минимальным количеством света и гнездовье из камушек. Кстати, в естественной среде эти самые камушки собирают самцы и дарят самкам в период размножения, проявляя так свои серьезные намерения и заботу. 

Пингвиненок чувствует себя прекрасно и сейчас находится на завершающей стадии первой своей линьки. Питается он все это время тем, что ему переработают и дадут родители, но постепенно сотрудники начинают его раскармливать маленькой рыбкой. По прогнозу специалистов, первый заплыв пингвиненка состоится в начале сентября: 

“Самка с самцом высиживали яйцо по очереди 40-42 дня. Первые две недели эту непростую задачу выполняла только самка, но после, самец начал её менять периодически, а она в это время разминалась и плавала. Второй самец в этот период очень ревновал и немного грустил, но мы контролировали ситуацию и заботились и о нем, - рассказывает Дмитрий Гурьянов. Родители уже приучают его ко взрослой жизни и берут с собой на короткие прогулки.  Он пока с ними активно борется и не сильно хочет во внешний мир. Мы сами уже являемся немножко родителями ему и с большим трепетом наблюдаем за процессом взросления”. 

Директор по развитию Самарского океанариума Ольга Мазанова отметила, что появление птенца - большое событие для всей команды : 

“За 17 лет существования компании и управления океанариумами по всей стране, это первый случай, когда двое из наших пингвинов создали пару и завели потомство. Все дело в том, что у этого редкого вида есть несколько особенностей. Например, они действительно составляют пару на всю жизнь, а не просто размножаются, что говорит о высоком интеллекте этих птиц. Плюс,  для этого должно было сойтись множество факторов - от сезона размножения  до сочетания температуры воды и воздуха. И вторая особенность - пол пингвина можно определить только с помощью молекулярно-генетического анализа и мы его обязательно сделаем позже. У других видов пол можно определить по клюву, окраске или размеру, но с Гумбольдтом сложнее. Мы счастливы, что все получилось, и это означает, что мы делаем все правильно.  Ждем в гости всех желающих познакомиться с новым жителем”. 

Мировая популяция пингвинов Гумбольдта в естественной среде насчитывает всего 12 000 особей. В самарском океанариуме живет три представителя этого редкого вида, занесенного в Красную книгу. Очень контактные и игривые птицы, впечатляющие своей грациозностью под водой и умиляющие своей фирменной походкой на суше. В России пингвины Гумбольдта представлены лишь в нескольких океанариумах, в том числе в самарском.

Фото: Самарский океанариум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
162
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
657
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
346
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
1100
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
13 августа 2024  11:42
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
384
Весь список