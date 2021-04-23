В самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина и организуют праздник для гостей

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25 апреля отмечается экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире – Всемирный день пингвина.

Дата Всемирного дня пингвина была выбрана неслучайно: каждый год весной пингвины мигрируют, чтобы обзавестись потомством. Праздник поддерживают многие природоохранные организации, в том числе «Гринпис». В этот день принято поднимать тему охраны пингвинов. Самарский океанариум в целях просвещения и привлечения внимания к теме сохранения их популяции организует праздник для гостей и лекторий для детей. За 20 минут до начала кормления экскурсовод проведёт экскурсию по тематике защиты пингвинов. Экскурсовод проведёт викторину и разыграет среди посетителей памятные призы и мягкие игрушки.

В самарском океанариуме живет семья пингвинов Гумбольдта – редкий краснокнижный вид, который представлен только нескольких океанариумах страны. У жителей Самары есть уникальная возможность познакомиться с этими необычными и умными птицами, поучаствовать в процессе праздничного кормления и узнать много нового о них.