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В самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина

26 апреля 2021 12:46
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В самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина

25 апреля в самарском океанариуме состоялся экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире – Всемирный день пингвина. Мировая популяция пингвинов Гумбольдта насчитывает 12 000 и и встречается только в Южной Америке. В самарском океанариуме живет четыре представителя этого вида, занесенного в Красную книгу.

В целях просвещения в океанриуме организовали лекции, которые с интересом были прослушаны не только детьми, но и взрослыми. Что информация у детей лучше закрепилась экскурсовод подавал ее в рамках викторины: кто внимательно слушал лекцию и ответил на большее число вопросов получил в подарок мягкие игрушки. Все гости ушли с призами, но кому — то повезло чуть больше и удалось заполучить огромного плюшевого пингвина. Пингвины тоже не остались без внимания: им приготовили праздничный торт из свежей рыбы.

Название — пингвин Гумбольдта птица получила в честь известного немецкого географа и путешественника Александра Гумбольдта начала 19 века.

Высота 65–70 см, вес 4,5 — 5 кг. Отличительные признаки: белая полоса на голове, розовое основание клюва, черная полоса на боку. Под водой они могут развивать скорость до 36 км/ч.

Для пингвинов необходимы специальные условия, требующие не только наличия специального бассейна, но и системы климат-контроль. Температура воздуха в пингвинариуме не выше 18-20°С, температура воды в бассейне 10-15°С. Питаются пингвины преимущественно стайной рыбой. Линяют раз в год живут в среднем до 30 лет и более.

Вид достаточно уязвимый, так как мощная фаза течения Эль Ниньо в 1982—1983 годах препятствовала поднятию холодных вод из глубин океана, богатых кислородом, что привело к гибели рыбы и потере 65% популяции пингвина Гумбольдта. В неволе они доживают до 30 лет и более, а в дикой природе продолжительность жизни, как это не печально вдвое меньше.  

Теги: океанариум пингвины

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