В самарском ОДО состоится премьера документального фильма «Фронтовая бригада»

116

В Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет премьера документального фильма «Фронтовая бригада» снятого самарскими кинематографистами. Показ состоится 20 октября в 19:00 в Большом зале ОДО. После премьеры - концерт главных героев фильма – Государственного ансамбля песни и пляски «Волжские казаки».

«Фронтовая бригада» - документальный проект, рассказывающий о работе агитбригад в современной Российской армии. Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки» - один из таких коллективов. Артисты ансамбля неоднократно находились в горячих точках, выезжали на передовую для поддержки морального духа наших солдат. Сейчас они входят в состав участников самодеятельной фронтовой агитационно-пропагандистской бригады и выступают перед солдатами и офицерами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

Вход свободный. Продолжительность мероприятия - один час.

12+