в Самарском областном суде подводят итоги работы судей Самарской области за первое полугодие 2024 года

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За первые 6 месяцев судами региона всего рассмотрено около 500 тыс. судебных дел и материалов всех видов судопроизводства.



Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул: наряду со всеми задачами, решаемыми судьями, особое внимание должно уделяться защите прав участников СВО и их семей, пишет Самарская область.



- Сегодня это первоочередная задача в том числе для судебных органов, - сказал руководитель субъекта.



Отдельного внимания заслуживает работа судей по рассмотрению дел, связанных с нарушением пребывания иностранных граждан на территории страны, заявил Вячеслав Федорищев:



- Миграционная политика государства совершенствуется, поэтому судам особенно важно обеспечивать баланс прав и законных интересов государства, общества.



Более 172 млн рублей выделены из областного бюджета для улучшения условий работы судов региона



Об этом заявил Вячеслав Федорищев:



- Было принято такое решение - оно не последнее. Мы нацелены на то, чтобы постоянно совершенствовать материально-техническое оснащение зданий, автопарка и всего, что необходимо для обеспечения работы мировых судей.

Также для устранения проблемы частой смены кадров и сохранения профессионального штата сотрудников Правительством региона принято решение о повышении статуса помощников мировых судей Самарской области.



- Теперь они будут отнесены к ведущей группе должностей государственной службы категории "специалисты", что поспособствует увеличению оплаты их труда, - подчеркнул глава региона.