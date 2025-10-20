В самарском Музее Рязанова пройдет лекция «Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения»

193

23 октября (четверг) в 18.00 пройдет лекция «Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения» (12+) из цикла «Музей как институт памяти». Ее прочитает историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова совместно с кандидатом исторических наук, заместителем директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей «Заварка» Екатериной Гуровой.

Взаимосвязь истории с культурной антропологией, социологией и психологией привела к появлению нового междисциплинарного направления, известного как «исследование памяти». Акцент в этом случае сделан на изучение памяти как способа, которым люди строят свою личную историю. Наряду с изменениями в социально-гуманитарном знании музеи претерпевают изменение своей роли и статуса в обществе. С одной стороны, музеи продолжают выполнять свою традиционную функцию по сохранению и представлению культурного наследия. С другой – все больше становятся площадками для диалога и обсуждения актуальных для посетителей вопросов.

«Мы предлагаем погрузиться как в теоретическую сторону вопросу, так и узнать, как на практике музеи могут работать с феноменом памяти и устной историей», – говорят организаторы мероприятия.

Анастасия Чекмасова расскажет о становлении исследований памяти через трансформацию гуманитарных наук. В последние десятилетия в России исследования в области памяти активно развиваются и находят свое отражение в музейной сфере. Екатерина Гурова представит способы работы с устной историей на примере выставок в Музее-галерее «Заварка», которые включают формирование архива, сохранение и работу с воспоминаниями жителей бывшего дома Маштакова и Ленинского района Самары.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cPWsVb