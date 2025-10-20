В самарском Музее Рязанова пройдет лекция «Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском Музее Рязанова пройдет лекция «Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения»

20 октября 2025 10:31
193
В самарском Музее Рязанова пройдет лекция «Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения»

23 октября (четверг) в 18.00 пройдет лекция «Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения» (12+) из цикла «Музей как институт памяти». Ее прочитает историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова совместно с кандидатом исторических наук, заместителем директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей «Заварка» Екатериной Гуровой.
Взаимосвязь истории с культурной антропологией, социологией и психологией привела к появлению нового междисциплинарного направления, известного как «исследование памяти». Акцент в этом случае сделан на изучение памяти как способа, которым люди строят свою личную историю. Наряду с изменениями в социально-гуманитарном знании музеи претерпевают изменение своей роли и статуса в обществе. С одной стороны, музеи продолжают выполнять свою традиционную функцию по сохранению и представлению культурного наследия. С другой – все больше становятся площадками для диалога и обсуждения актуальных для посетителей вопросов.
«Мы предлагаем погрузиться как в теоретическую сторону вопросу, так и узнать, как на практике музеи могут работать с феноменом памяти и устной историей», – говорят организаторы мероприятия.
Анастасия Чекмасова расскажет о становлении исследований памяти через трансформацию гуманитарных наук. В последние десятилетия в России исследования в области памяти активно развиваются и находят свое отражение в музейной сфере. Екатерина Гурова представит способы работы с устной историей на примере выставок в Музее-галерее «Заварка», которые включают формирование архива, сохранение и работу с воспоминаниями жителей бывшего дома Маштакова и Ленинского района Самары.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cPWsVb

              В воскресенье, 26 октября, в 14.00 состоится медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.
Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSnnB

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
67
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
83
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
482
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
513
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
485
Весь список