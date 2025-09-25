В самарском музее Эльдара Рязанова нарушили законодательство о закупках

140

Как сообщает прокуратура Самарской области, надзорным ведомством Ленинского района Самары проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. И нарушения нашли в работе хорошо известного самарцам и гостям города музея кинорежиссера Эльдара Рязанова, создателя знаменитой «Иронии судьбы».

Проверка установила, что между МАУ городского округа Самара «Музей Э.А. Рязанова» и компанией «Сириус» был заключен муниципальный контакт на поставку звукового оборудования.

«Вместе с тем оплата исполненного контракта произведена музеем с нарушением установленных сроков», — сообщает надзорное ведомство.

По итогам проверки директору муниципального автономного учреждения внесено прокурорское представление с требованием привлечь к ответственности виновное должностное лицо. Требования прокурора удовлетворены, главный бухгалтер организации привлечен к дисциплинарной ответственности и предупрежден о недопустимости нарушения требований законодательства в сфере госзакупок при реализации национального проекта «Культура», пишет Обоз-инфо.