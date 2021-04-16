В самарском "Космопорте" нашли противопожарные нарушения

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Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки торгово-развлекательного центра в феврале нынешнего года. В системе «СПАРК-Интерфакс» опубликованы ее результаты.

МЧС обнаружило, что в женской раздевалке «Ашана» на втором этаже металлические конструкции частично не обработаны средствами огнезащиты.

акже на подвесных потолках не предусмотрены «декоративные решетки, для совмещения запотолочного пространства и объема помещений» на территории магазинов 21 арендатора (Elvi Stule, Здоровит, Gracstore, Империя сумок, Дефиле, Линия любви, tele 2, Связной, Церковная лавка «Ювелия», Оптик, Мегафон, YVES ROCHER, Золотая магия, Mario muz, lime, KEDDO, BADEN, Shipka, Arzoli, rieker).

В ресторане «Чучвара» не устранены повреждения средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

Нарушения надлежит установить до начала ноября 2021 года.

Ранее в «Космопорте» уже находили нарушения правил пожарной безопасности. В 2018 году, в разгар проверок соблюдения этих норм в регионе, прокуратура Самарской области даже пыталась через суд добиться закрытия «Космопорта». Однако юристы торгового центра отстояли его право на работу, пишет Обозрение.