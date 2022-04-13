В Самарском колледже железнодорожного транспорта пройдет день открытых дверей для абитуриентов

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В субботу, 16 апреля, в Самарском колледже железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» пройдет единый день открытых дверей для абитуриентов 2022 года.

День открытых дверей начнется с онлайн трансляции регионального родительского собрания «Профессионалитет-63», который пройдет на площадке Центра профессионального образования в Самаре с участием представителей министерств и ведомств, руководителей предприятий и образовательных организаций.

Затем в Самарском колледже железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова состоится профильное мероприятие для школьников и их родителей – День открытых дверей.