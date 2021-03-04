В самарском кинотеатре 8 марта организуют бесплатные киносеансы

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По инициативе администрации ТК «Амбар» в кинотеатре Ambar Cinema организован бесплатный показ кино в честь Международного женского дня 8 марта. Представительницы прекрасного пола могут пригласить с собой одного гостя. В праздничный день пройдет три бесплатных показа фильмов «Рашн Юг», «Пара из будущего» и «Гуляй, Вася! Свидание на Бали».

Регистрация открыта с 26 февраля. Чтобы забронировать приглашение необходимо позвонить на телефон горячей линии торгового комплекса 8 (800) 500 41 22 или оформить на стойке информации, и там же будет необходимо забрать пригласительные на два лица в день показа.

Так же в день 8 марта всех женщин, совершивших покупки, ждут подарки от магазинов – партнеров.