В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты

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Сегодня в Самарском кадетском корпусе МВД России, мальчики 11-12 лет - личный состав 1 курса приведены к Торжественному обещанию кадета. Поздравить ребят в этот значимый день пришли не только родные и близкие, но и начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции, Александр Афанасьев, председатель Общественного совета при областном главке полиции Александр Шахов и ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Вадим Ружников, которые приняли непосредственное участие в торжестве.

Церемония, которая является важнейшим событием для юных воспитанников и их родных, прошла на плацу, где, выстроившись ровными коробками во главе с командирами, кадеты ожидали начало мероприятия, а их родители с гордостью и волнением старались запечатлеть на фотоаппараты ответственный шаг своих юных сыновей.

Мероприятие открылось торжественным проходом знаменной группы, со Знаменем Самарского кадетского корпуса МВД России. После чего, по команде «смирно» ведущий парада доложил начальнику кадетского корпуса, что курсанты к принятию Торжественного обещания кадета построены. Ребята строевым шагом подходили к столу и давали Торжественное обещание офицерам кадетского корпуса и почетным гостям. В этот день слова священной клятвы произнесли 140 кадет.

Депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн поздравил кадет и их родителей со столь знаменательным событием, отметив: «Конечно не каждый из тех, кто сегодня дал Торжественное обещание, свяжет свою жизнь со службой в органах, но я твердо уверен, что все, кто пришел учиться в Самарский кадетский корпус МВД России пройдет хорошую школу жизни, после которой невозможно стать плохими или недостойными людьми для своей страны». И выразил уверенность, что у юных кадет обязательно все получится.

В своем обращении начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов поздравил кадет, отметив, неоценимый вклад педагогического состава и верно принятое родителями решение. Игорь Геннадьевич пожелал ребятам, надевшим погоны в столь юном возрасте никогда не жалеть о своем выборе, с честью и гордостью служить на благо Родины, крепкого здоровья и успехов в учебе: «Сегодня действительно знаковое событие как для города Самара, так и для всей системы МВД. Уверен, что это образование принесет вам пользу и вы будете достойными гражданами Российской Федерации. От всей души с праздником вас!»

В свою очередь председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, поздравляя мальчишек, стоящих в едином строю в строгой кадетской форме, обратил внимание на то, что эта еще одна ступенька, которая позволит получить максимум знаний и навыков для будущего трудового пути и стать настоящим мужчиной.

В завершении церемонии прозвучал Гимн Российской Федерации, а кадеты подпевали важные слова. После чего, пройдя строевым шагом мимо трибун с почетными гостями, направились в расположение.

Фото: ГУ МВД СО