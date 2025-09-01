В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний

88

Сегодня, в Самарском кадетском корпусе МВД России состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний.

В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов. В этом году к ученикам присоединились 50 человек. Всего в учебном заведении обучается 350 мальчишек из различных регионов нашей страны.

Поздравить ребят приехал заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев. Обратившись к учащимся с приветственным словом, Александр Михайлович поздравил ребят с Днем знаний и пожелал им успехов в учебе, целеустремленности и достижения новых высот.

Генерал-майор полиции отметил высокий профессионализм командного состава и педагогического коллектива, подчеркнув, что в кадетском корпусе созданы все условия для разностороннего развития личности, помимо общеобразовательных дисциплин, ребята знакомятся с профессией полицейского.

По многолетней традиции на торжественной линейке для учащихся прозвенел первый в новом учебном году звонок.

В завершение мероприятия воспитанники кадетского корпуса прошли торжественным маршем, чеканя шаг. Их родители, пришедшие поддержать ребят в этот значимый день, не могли сдержать слез гордости за своих детей.

Для первокурсников провели открытый интерактивный урок, в ходе которого сотрудники подразделений ГУ МВД России по Самарской области более подробно познакомили ребят с деятельностью полиции, рассказав о специфике службы в органах внутренних дел, отметив, что в полиции существует множество различных направлений, и каждый сможет выбрать себе профессию по душе.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области