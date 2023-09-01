В Самарском кадетском корпусе прошел День знаний

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Сегодня в Самарском кадетском корпусе МВД России состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний. Поздравить ребят приехали начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев и председатель Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-лейтенант милиции Владимир Глухов.

В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов. К учащимся с приветственным словом обратился полковник полиции Дмитрий Баев. Он поздравил ребят с Днем знаний и пожелал им интересных уроков, хороших оценок и новых друзей. Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что в кадетском корпусе созданы все условия для разностороннего развития личности, помимо общеобразовательных дисциплин, ребята знакомятся с профессией полицейского. Отрадно то, что спорт является неотъемлемой частью не только учебы, но и досуга кадетов. Также с напутственным словом перед кадетами выступил генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов, отметив высокий профессионализм командного состава и педагогического коллектива кадетского корпуса.

В этом году к числу учеников присоединились 50 человек, которые были приняты в пятый класс. Всего в учебном заведении обучается 350 мальчишек из различных регионов нашей страны.

По многолетней традиции на торжественной линейке для учащихся прозвенел первый в новом учебном году звонок.

В завершении мероприятия воспитанники кадетского корпуса прошли торжественным маршем, чеканя шаг. Их родители, пришедшие поддержать ребят в этот значимый день, не могли сдержать слез гордости за своих детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО