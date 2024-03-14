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В Самарском Историческом парке состоится встреча с художественным руководителем и актерами драмтеатра «Грань

14 марта 2024 14:47
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А так же с актером Театра на Таганке (г. Москва)- Сергеем Ушаковым.

20 марта в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится творческая встреча с художественным руководителем Денисом Бокурадзе и актерами драматического театра «Грань», а так же актером Театра на Таганке (г. Москва)- Сергеем Ушаковым. 18+

На встрече речь пойдет о совместных проектах двух театров, о премьерном спектакле «Фигаро» в Театре на Таганке, о творческом пути С.Ушакова, о Юрии Любимове, о Таганке прошлых лет и сегодняшнем дне, об участии театра «Грань» в международной выставке – форуме «Россия» на ВДНХ и многом другом!

Участники творческой встречи:

Денис Бокурадзе – художественный руководитель Театра «Грань»
Юлия Бокурадзе – актриса Театра «Грань»
Кирилл Стерликов – актер Театра «Грань»
Арсений Плаксин – актер и композитор Театра «Грань»
Сергей Ушаков – актер Театра на Таганке

Вход свободный.
Запись по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Теги: Самара

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