В Самарском Историческом парке состоится открытие выставки фотографий «Каждый охотник желает знать…»

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17 февраля в 14.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки фотографий «Каждый охотник желает знать…».



На выставке будут представлены работы самарских фотографов, членов Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Юрия Стрельца, Наталии Шинкевич, Владимира Привалова, Георгия Фролова, Владимира Курилова, Екатерины Афанасьевой, Марины Кейлиной, Елены Фоминой, Надежды Раскиной, Андрея Ларионова, Владимира Рубинчика, Вениамина Крайнова, Сергея Курочкина, Елены Демидовой.



Идея проекта заключается в том, что при формировании экспозиции акцент был сделан на цветовое решение. Это творческий эксперимент самарских фотохудожников. На выставке будут представлены разные жанры: «Природа», «Макро», «Абстракция», «Стрит» (уличная фотография), «Портрет», но при этом главная роль отдается цвету.



«Каждый охотник желает знать...» – любой из нас помнит эти слова с самого детства. Но часто ли мы задумываемся над значением цвета в жизни? Ведь все оттенки несут за собой эмоции и воспринимаются неоднозначно.

Цвет — это эмоция. Мы часто ходим мимо серых луж, не замечая красоты отраженных в них зеленых листьев, не предполагая, что цвет может скрываться, казалось бы, в его отсутствии, передает пресс-служба Исторического парка.



Вход свободный. 6+

Адрес: Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Фото: пресс-служба Исторического парка