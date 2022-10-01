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В самарском Историческом парке прошла презентация профориентационного сериала – «Билет в будущее»

1 октября 2022 16:45
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В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билет в будущее» принесет практическую пользу молодежи.

30 сентября в самарском Историческом парке «Россия — Моя история» состоялась презентация сериала «Билет в будущее», главные герои которого рассказывают свою историю о призвании и жизненном профессиональном пути.

Показ сериала приурочен к старту нового сезона проекта «Билет в будущее», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование». Задача «Билета в будущее» — рассказать молодому поколению всё о профессиях и помочь определиться с будущей карьерой.

Главными героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд определенных выводов относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билет в будущее» принесет практическую пользу молодежи и поможет взглянуть на труд глазами заинтересованных и успешных людей – символов своих профессий.

Федеральная премьера профориентационного сериала состоялась днями ранее, 28 сентября, в кинотеатре «Октябрь» (г. Москва). 30 сентября участниками областной презентации сериала стали ученики МБОУ школы №137, МБОУ школы № 174. С напутственным словом к участникам мероприятия в формате видео обратился директор Фонда Гуманитарных проектов, директор исторического парка «Россия – Моя история» (г. Москва), руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин:

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей».

После премьеры все серии сериала разместят на значимых мультимедийных платформах страны. Весь перечень пока не раскрывают, но уже известно, что увидеть сериал можно будет в поездах дальнего следования «Ласточка» - «Билет в будущее» добавят в мультимедийную систему РЖД. Также познакомиться с харизматичными героями проекта смогут подписчики аккаунтов «Билет в будущее» в соцсетях, сообщает пресс-служба парка.

 

Фото:   пресс-служба парка

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