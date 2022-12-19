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В самарском историческом парке состоится награждение победителей смотра строя и песни

19 декабря 2022 19:02
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А также творческих конкурсов, проведенных в рамках Всероссийского патриотического проекта «Парад Памяти».

20 декабря в 16:00 в историческом парке «Россия – Моя история» состоится награждение победителей смотра строя и песни, а также творческих конкурсов, проведенных в рамках Всероссийского патриотического проекта «Парад Памяти» в 2022г.

Творческие конкурсы проводились в 3-х возрастных категориях (младшая, средняя и старшая группы), были проведены следующие конкурсы:
- Областной конкурс рисунков
- Областной конкурс детских и молодежных агитбригад и театральных коллективов
- Областной конкурс сочинений (в т.ч. «Авторское литературное творчество» и «Авторское стихотворение»)
- Областной конкурс чтецов
- Областной конкурс юных журналистов и блогеров

В мероприятии примут участие заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, председатель организационного комитета Всероссийского патриотического проекта «Парад Памяти» Александр Фетисов, командующий Парадами Памяти, генерал-майор Александр Протченко, исполнительный директор регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, начальник штаба по подготовке и проведению Всероссийского патриотического проекта «Парад Памяти» Инна Жичкина.

Международный патриотический проект «Парад Памяти», в этом году с акцентом на Всероссийский, проводится на территории Самарской области с 2011 года. Он посвящен легендарному военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве и истории Запасной столицы Куйбышева (Самары) в году Великой Отечественной войны. За 11 лет Парад Памяти объединил участников из 27 регионов Российской Федерации и 25 стран мира. Каждый год парад и более 3 тысяч специальных патриотических мероприятий, акций и конкурсов в рамках проекта посвящаются важным для истории страны темам. По традиции в Параде Памяти принимают участие парадные расчеты Вооруженных сил Российской Федерации, силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из разных регионов Российской Федерации.

Парад Памяти проводится при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Самарской области и администрации г.о. Самара, а также Российского военно-исторического общества.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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