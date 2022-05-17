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В Самарском епархиальном церковно-историческом музее пройдут мероприятия в рамках празднования 25-летнего юбилея

17 мая 2022 16:12
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Музей организует цикл мероприятий для жителей и гостей города.

В рамках празднования 25-летнего юбилея Самарский епархиальный церковно-исторический музей организует цикл мероприятий для жителей и гостей города.

Мероприятия пройдут при поддержке Фонда президентских грантов, а также Министерства культуры Самарской области и Департамента культуры Самары.

21 мая в 13:00 музей открывает выставку «Изобразительные мотивы в творчестве самарских художников ХХ-XXI веков». Эта выставка произведений ушедшего поколения самарских художников прошлого века из собрания коллекционера и краеведа С. Ф. Рудняева. Основу коллекции составляет пейзажная живопись. В выставочном зале музея будут представлены работы народного художника России И. Е. Комиссарова, заслуженного художника РФ В. З. Пурыгина, Г. В. Филатова, И. И. Тюрина, В. В. Завацкого, А. Д. Березина, Ю. Е. Скачкова. Интересны виды Самары и Жигулей – М. И. Петрова, Н. И. Хальзева, И. П. Цыбульника. Одно из центральных мест на выставке занимают работы самобытного самарского мастера Н. Ф. Шеина. Выставка будет работать по 18 августа 2022 года.

22 мая в амфитеатре на Софийской набережной и в зале торжеств Софийского собора пройдут культурно-просветительские лекции по актуальным вопросам национальной культуры и церковного искусства. Лекции прочтут приглашенные специалисты в области культуры и образования:

16:00 – Эпистолярный жанр как форма сохранения исторической памяти (Монахиня София (Бельчикова), зал Торжеств Софийского собора).

Монахиня София (Бельчикова), (г. Самара) – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации, куратор деятельности по духовно-нравственному образованию и просвещению педагогов и обучающихся в средних и высших учебных заведениях; куратор по организации и проведению научно-практических конференций и форумов, автор статей по педагогике.

17:00 – Выставка «Пушкин и митрополит Филарет» Москва – Самара (Н. И. Михайлова, амфитеатр на Софийской набережной).

Наталья Ивановна Михайлова (г. Москва) – заместитель директора Государственного музея А.С. Пушкина по научной работе, доктор филологических наук, академик РАО, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии журнала «Наше наследие» им. Александра Блока.

Автор более 14 книг и 400 статей о А.  С. Пушкине и В. Л. Пушкине. Разработчик постоянных экспозиций Государственного музея А. С. Пушкина «А.С. Пушкин и его эпоха», «Дом В.Л. Пушкина на Старой Басманной», автор концепций выставок в Москве, Самаре, Барселоне, Париже, Дюссельдорфе.

18:30 – София Премудрость Божия в византийском и древнерусском искусстве (Н. В. Квливидзе, амфитеатр на Софийской набережной).

Квливидзе Нина Валериевна (г. Москва) – доцент, искусствовед, кандидат искусствоведения, член Императорского православного палестинского общества. Специалист по истории древнерусского искусства, занимается вопросами иконографии, проблемой византийских и западноевропейских источников в русском искусстве позднего Средневековья. Читает курсы по истории древнерусского искусства и христианской иконографии. Автор более 60 публикаций.

Помимо этого, 21-22 мая в стенах музея пройдет научно-практическая конференция, посвященная деятельности музея и актуальным вопросам музееведения и краеведения.

В мероприятиях могут принять участие все желающие. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото из открытых источников

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