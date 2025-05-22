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В Самарском Дворце ветеранов прошёл 21-й шахматный турнир среди ветеранов города, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он объединил более 50 участников.



«Нашему турниру уже более двадцати лет, и все эти годы он очень популярен среди ветеранов и жителей Самары старшего возраста. Это не просто соревнования, но и возможность познакомиться с единомышленниками, а самое главное интересно провести досуг, - отметила руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Ирина Гриднева. - В этом году турнир посвятили 80-летию Великой Победы, что очень символично: первыми участниками турнира когда-то были фронтовики. Они вспоминали, что проводили шахматные партии во время затишья на поле боя, и эта игра была для них возможностью вспомнить о чем-то хорошем в самые сложные минуты».



Новшеством 2025 года стало участие в турнире не только ветеранов, но и воспитанников детских садов в возрасте 5-6 лет. За победу в турнире боролись ветераны из 9 районов Самары и команда Дворца ветеранов, а дошкольники соперничали со своими сверстниками.



«Изюминка этого турнира – участие в нем дошкольников. Мы волновались, будет ли отклик, но мероприятие оказалось им интересным. На турнире дети смогли увидеть, как играют ветераны, а победитель среди дошкольников сыграл с лидером ветеранского шахматного турнира. Получается, это игра, объединяющая поколения», – сказала директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова.



По итогам шахматного турнира 2025 года среди ветеранов Самары в личном первенстве лидерами стали Евгений Илюшкин (1 доска), Александр Моисеев (2 доска), Михаил Маркушин (3 доска), Игорь Однорог (4 доска), Вера Засыпалова (5 доска). В командном зачете 1 место завоевал Октябрьский район, на 2 месте — Самарский Дворец ветеранов, а на 3 месте — Кировский район.



Среди детей победителями стали Петрос Григорян, Самир Санатуллов, Данила Минеев и Кирилл Расоев.



Присоединиться к шахматному клубу Самарского Дворца ветеранов может любой желающий. Занятия проводятся каждый вторник в 12:00 по адресу: Мориса Тореза, 103А. Узнать подробности можно по телефону: 8(846)261-49-22.

Фото: администрация Самары