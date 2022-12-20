В Самарской кирхе пройдут празднования Рождества Христова

164

В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга г. Самара (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.

24 декабря 2022 г. 18.00 – Праздничное богослужение в Сочельник Рождества Христова. Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении детей, подростков, а также молодых людей с ограничениями возможностей здоровья, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир и спеть со всеми традиционную рождественскую песню «Тихая ночь» («Stille Nacht»).

25 декабря 2022 г. 12.00 – Праздничное Рождественское богослужение с участием хора в сопровождении органа.

Вход на все рождественские мероприятия и богослужения свободный.