Главные новости:
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В самарской «ЗИМ Галерее» расскажут об эволюции стилей в творчестве Вениамина Клецеля

19 сентября 2025 09:21
108
21 сентября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет очередная лекция-прогулка по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет» (18+). Самарский историк и искусствовед  Анастасия Карбовничая вместе с дочерью Клецеля Анной Добротворцевой расскажут о жизни и творчестве художника.

По многочисленным просьбам выставка «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет» в культурном центре «ЗИМ Галерея» продлили до 28 сентября.

На воскресной лекции-прогулке Анастасия Карбовничая продолжит рассказ о том, что повлияло на творческий почерк и нашло отражение в работах Клецеля. Речь пойдет о разных направлениях в искусстве – постимпрессионизме, сезаннизме, фовизме, неопримитивизме, кубофутуризме.

В лекции-прогулке примет участие дочь Вениамина Клецеля Анна Добротворцева.

Вениамин Клецель (1932–2021) – один из самых значимых самарских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях России, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, США, Франции и Южной Африки.

В экспозиции представлено больше 100 живописных и графических произведений самарского и иерусалимского периодов творчества художника из частных коллекций.

21 августа 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

