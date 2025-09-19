В самарской «ЗИМ Галерее» расскажут об эволюции стилей в творчестве Вениамина Клецеля

108

21 сентября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет очередная лекция-прогулка по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет» (18+). Самарский историк и искусствовед Анастасия Карбовничая вместе с дочерью Клецеля Анной Добротворцевой расскажут о жизни и творчестве художника.

По многочисленным просьбам выставка «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет» в культурном центре «ЗИМ Галерея» продлили до 28 сентября.

На воскресной лекции-прогулке Анастасия Карбовничая продолжит рассказ о том, что повлияло на творческий почерк и нашло отражение в работах Клецеля. Речь пойдет о разных направлениях в искусстве – постимпрессионизме, сезаннизме, фовизме, неопримитивизме, кубофутуризме.

В лекции-прогулке примет участие дочь Вениамина Клецеля Анна Добротворцева.

Вениамин Клецель (1932–2021) – один из самых значимых самарских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях России, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, США, Франции и Южной Африки.

В экспозиции представлено больше 100 живописных и графических произведений самарского и иерусалимского периодов творчества художника из частных коллекций.

21 августа 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)