В Самарской таможне работают телефоны «Горячей линии» для участников внешнеэкономической деятельности

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Состоялось второе в 2022 году расширенное заседание консультативного совета по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности при Приволжском таможенном управлении.

В его работе приняли участие и.о. начальника Приволжского таможенного управления Александр Архипов, представители региональных торгово-промышленных палат, АНО «Центр развития экспорта Нижегородской области», участники внешнеэкономической деятельности приволжского федерального округа и руководство таможенных органов. Участники из Самары, Оренбурга, Перми, Ульяновска, Саратова, Уфы участвовали в дистанционном режиме.

Обсуждали ошибки субъективного характера, допускаемые при формировании таможенных деклараций, влияющих на применение алгоритмов автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров.

Второй вопрос касался соблюдения мер нетарифного регулирования при ввозе шифровальных средств.

Также представителям бизнеса дали разъяснения об основных причинах отказов в рассмотрении заявлений и принятии предварительных решений о классификации товаров в рамках оказания государственной услуги по принятию предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Следующее заседание Консультативного совета запланировано на март 2023 года.

Таможенники Приволжья ведут постоянную всестороннюю работу по информированию бизнеса. В Приволжском таможенном управлении и таможнях региона работают телефоны «горячих линий».

Звонки от участников ВЭД принимаются ежедневно.

Телефоны «горячей линии» размещены на официальном сайте Приволжского таможенного управления.