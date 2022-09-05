В самарской школе №101 состоялось открытие мемориальной доски Михаилу Перегудову

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Сегодня, 5 сентября, в МБОУ Школа №101 им. Героя Советского союза Рябова С.И. прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски Михаилу Перегудову.

Михаил Перегудов - рядовой, наводчик пулемёта БТР 59-го полка оперативного назначения внутренних войск МВД.

В торжественном мероприятии принял участие председатель Региональной общественной самарской организации "Союз ветеранов десантников и подразделений специального назначения" (РОСО "СВД и ПСН") Андрей Карпов и другие члены организации.

Фото: РОСО "СВД и ПСН