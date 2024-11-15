В самарской школе открыли Парту Героя в честь погибшего на СВО выпускника

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В школе №72 появилась Парта Героя, посвященная выпускнику Кириллу Серединскому. Молодой человек отправился на специальную военную операцию 2 года назад. Он погиб, защищая своих напарников.



Почтить память Кирилла на торжественном мероприятии собрались его близкие, преподаватели и учащиеся школы. По словам родных молодого человека, он всегда был ответственным и добрым парнем, все решения принимал сам и никогда от них не отступался. За время службы самарец был награжден двумя Орденами Мужества и тремя медалями. Сегодня о подвиге Кирилла, который получил тяжелое ранение, когда прикрывал своих товарищей, не забывают – в его родной школе в честь него открыли Парту Героя.



«Проведение мероприятий патриотической направленности – значимое направление работы Департамента образования Администрации городского округа Самара и подведомственных организаций. Значение увековечивания подвигов наших земляков сложно переоценить: и дети, и взрослые должны знать о тех, кто отдал свои жизни за Родину, сохранять и ценить свое историческое наследие», – рассказала руководитель Департамента образования Самары Ирина Коковина.



На сегодняшний день в школах областной столицы открыты 180 Парт Героев, открытых в честь выпускников, в разные годы защищавших нашу Родину с оружием в руках.



«Жизнь каждого человека – самое святое и ценное. Однако когда нужно защитить нашу страну, об этом не думаешь. На таких достойных примерах мы учим наших ребят, воспитываем у них чувство гордости за наших земляков, чувство любви и привязанности к нашему Отечеству», – резюмировал Директор МБОУ №72 г.о. Самара Сергей Иванов.

Фото: администрация Самары