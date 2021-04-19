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В Самарской области более 90 тысяч семей с детьми получили господдержку

19 апреля 2021 17:58
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В 2021 году размер выплаты - 5 550 руб. Новую меру социальной поддержки получают семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в Самарской области получили более 90 тысяч семей. Проработать вопрос ежемесячных выплат для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет Президент страны Владимир Путин поручил в ходе своего Послания 2020 года. Новую меру социальной поддержки получают семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Поддержка семей с детьми – в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В регионе выплаты начали производить с 1 июня прошлого года – на 1 месяц раннее запланированного срока. 

В 2020 году выплата предоставлена на 102 660 детей (86 168 семьям). Количество заявителей, получивших выплату с начала реализации на данный момент  – 111 601 детей (94 141 - семей). Сумма выплаченных денежных средств составила более 7 млрд. рублей.

В 2020 году размер выплаты составлял 5357 руб. (50% величины прожиточного минимума на детей). В 2021 году размер - 5 550 руб.

Выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения (при обращении в 2020 году - 10 814 руб., в 2021 году – 10 979 руб.).

В настоящее время заявления подаются преимущественно в электронном виде через Единый портал государственных услуг (Gosuslugi.ru). Также можно подать заявление лично в управление социальной защиты населения по месту жительства или через МФЦ, или посредством почтовой связи.

Все сведения о заявителе, необходимые для принятия решения о назначении (отказе), сотрудники управления социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.

С 1 апреля 2021 года применена новая технология – учет имущественных доходов при определении права семьи на выплату, что позволит реализовать принцип предоставления выплаты именно нуждающимся семьям. 

В настоящее время осуществляется переход на дифференцированный принцип предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Для семей с детьми, чей доход с учетом выплаты не достигает величины прожиточного минимума, процент выплаты составит 50 % (5 500 руб.), 75 % (8 250 руб.) или 100% (11 000 руб.) от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка. Также теперь при назначения выплаты учитываются доходы и имущество семьи. 

Многодетная семья Юрия и Александры Рыковых – в числе тех, кто получает ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Семейная пара работает в Клявлинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Александра Евгеньевна – воспитатель, Юрий Алексеевич - сторож.

В их доме счастья в несколько раз больше, чем во многих других семьях, признаются родители. В 2020 году у Рыковых родился уже четвертый ребенок - сын Роман. Старшая дочь Валерия учится в 6 классе, сын Родион - ученик 5 класса, маленькая Злата пока посещает детский сад. «Они такие разные, у каждого свой характер, но каждому хочется много материнского тепла и ласки. Любви у нас хватает на всех», - рассказывает Александра.

В совместной жизни Юрий и Александра привыкли рассчитывать на собственные силы. В первую очередь построили новый дом, благоустроили двор для гуляния и игр детей. Подсобное хозяйство у них серьезное – домашний скот, птица. Летом рядом с домом вырастает огород. 

От государства большая семья получает и много мер социальной поддержки. Среди них ежемесячная выплата за 3-го и последующего ребенка в размере 11656 рублей, которая предоставляется в рамках национального проекта «Демография», инициированного главой государства; ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет - более 5 тысяч рублей; пособие на питание ребенка в школе и компенсацию оплаты проезда школьникам, пособие на ребенка из многодетной семьи (на каждого ребенка), единовременное пособие на ребенка к началу учебного года, ежегодная выплата к Пасхе, компенсация части родительской платы за посещение детского сада, компенсация ЖКУ. Также Рыковы воспользовались региональным семейным капиталом - 100 000 руб., средства которого они направили на приобретение детских вещей и предметов первого года жизни и развития ребенка.

 

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