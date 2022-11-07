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В Самарской области зазвучат сирены

7 ноября 2022 11:00
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В Самарской области зазвучат сирены

В Самаре и области 8 ноября 2022 года зазвучат сирены. Начало в 10:40.

Включение электросирен – мера необходимая. В Самарской области таким образом проверяют работу региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». Жителям нужно незамедлительно включить радио или телевизор, пишет ГТРК Самара.

«8 ноября с 10.43 до 10.44 по местному времени планируется проведение комплексной проверки системы оповещения о чрезвычайных ситуациях путем замещения сигнала общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в цифровом пакете «РТРС-1» видеороликом о проведении технической проверки», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

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