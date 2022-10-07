В Самарской области завершился подготовительный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

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В городах Самара, Тольятти, Нефтегорск и селе Кинель-Черкассы завершились соревнования подготовительного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования проходили в очно-дистанционном формате в Самарской области на базе 16 образовательных организаций.



«Чемпионат «Абилимпикс» мотивирует людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на самореализацию, повышение уровня профессионального мастерства и установление жизненных целей, – говорит Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов. – Работодатели, посещая площадку, отмечают профессионализм участников чемпионата. А демонстрируемое конкурсантами мастерство формирует готовность предприятий к трудоустройству участников».



Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что все проекты президентской платформы направлены на подготовку квалифицированных кадров, и «Абилимпикс» открывает перед специалистами с инвалидностью серьёзные перспективы: «Движение является эффективной площадкой для трудоустройства. Школьники могут определиться со своей профессией, студенты – найти работу. А уже работающие специалисты расширяют свой кругозор, общаются с единомышленниками, получают обратную связь от экспертов и усиливают свои компетенции. Поздравляю всех победителей дистанционного этапа с получением медалей или выходом в Национальный чемпионат, который пройдет в октябре. Вместе с тем, участникам, которым предстоит финал в Москве, желаю удачи и сил, чтобы добиться на соревнованиях своего лучшего результата!»



«Сегодня многие получили первый серьезный опыт, который даст участникам старт в профессиональной жизни, - говорит руководитель Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук. - Между тем, многие участники остаются в «Абилимпикс» и продолжают улучшать свои навыки. Не редки случаи, когда победитель Национального чемпионата в одной из компетенций через год побеждает и в другой, демонстрируя свои возможности сразу в нескольких направлениях».

Стимулом для достижения высоких результатах в чемпионате «Абилимпикс» является поддержка со стороны региона. Конкурсанты, ставшие призерами на национальном уровне, поощряются премией Губернатора Самарской области.



«Самарская область с 2016 года является активным участниками движения «Абилимпикс» и с того момента существенно изменилась как оснащенность профессиональных образовательных организаций, так и их доступность для студентов с особыми образовательными потребностями. Одно из условий Национального проекта «Образование» для получения федеральных средств на оснащение мастерских колледжей новым оборудованием – создание среды для обучения студентов как минимум одной нозологической группы. В Самарской области открыто уже 30 мастерских. Мы видим, как растёт не только количество студентов с инвалидностью и ОВЗ, но и количество ребят нацеленных на трудоустройство и профессиональную самореализацию», – отметила и.о. руководителя управления профессионального образования и науки минобрнауки Самарской области Кристина Кузьмина.



В дополнительных компетенциях подготовительного этапа Национального чемпионата из Самарской области принимали участие 28 человек в 16 компетенциях. Продемонстрировав высокий профессионализм наши конкурсанты завоевали три золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Также 8 человек в отборочных соревнованиях по основным компетенциям пробились в финальную часть и в составе сборной Самарской области примут участие в очном этапе Национального чемпионата.



Участник чемпионата в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности» среди студентов Артем Фролов будущий железнодорожник, но увлечение информационными технологиями помогло ему попасть на чемпионат «Абилимпикс»: «Благодаря этому конкурсу я познакомился с новыми людьми, приобрёл новые знакомства. На самом деле очень интересный опыт. Здесь каждый может узнать для себя что-то полезное. Не исключено, что я попробую себя еще в какой-нибудь компетенции».



В 2022 году Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в двух форматах – очном и очно-дистанционном. Соревнования в очно-дистанционном формате проходили с 19 по 29 сентября по 39 дополнительным компетенциям на площадках в регионах участников с центром управления в Москве. Работы участников оценивали 469 экспертов.



Руководитель регионального Центра развития движения «Абилимпикс» Ольга Жолобова по итогам подготовительного этапа отметила, что «благодаря поддержке руководства Самарской области, экспертного сообщества, общественных организаций, движение «Абилимпикс» растет. Растёт профессионализм наших участников. За их успехами с интересом следят потенциальные работодатели. Очень надеюсь, что предстоящий Национальный чемпионат станет ещё одной ступенью на пути самореализации для конкурсантов».



Очная часть Национального чемпионата по 40 основным компетенциям пройдет в Москве с 28 по 31 октября. В нем примут участие 1021 конкурсант, в числе которых 15 представят Самарскую область.

«Абилимпикс» – это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Начиная с 2015 года, в нашей стране конкурсы проходят ежегодно, центры развития движения «Абилимпикс» открыты во всех 85 регионах России.