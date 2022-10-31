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В Самарской области завершился первый уровень федерального проекта «Школа Добро.Университет»

31 октября 2022 15:48
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Обучение продлилось 3 дня, его провели опытные тренеры, прошедшие специальный отбор и сертификацию АВЦ.

С 27 по 29 октября на территории Самарской области состоялись образовательные интенсивы проекта «Школа Добро.Университет» по уровню обучения «Организатор волонтерской деятельности».

 «Школа Добро.Университета» - федеральный сетевой образовательный проект, направленный на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности. Организатором Школы является Ассоциация волонтёрских центров (АВЦ).

Обучение продлилось 3 дня, его провели опытные тренеры, прошедшие специальный отбор и сертификацию АВЦ.

27 октября, в первый день интенсивов, участников поприветствовал заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев: «В регионе уделяется много сил и времени на развитие добровольчества. Это действительно важная задача, поставленная Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который лично принимает участие во всех вопросах, связанных с поддержкой волонтёрства на уровне региона. А поддерживать высокий уровень помогают организаторы добровольческой деятельности, которые пришли на обучение. Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области в течение года проводит различные программы и проекты по обучению добровольцев и организаторов, и отличным дополнением к знаниям станет проект «Школа Добро.Университет», программу которого разработали наши коллеги Ассоциация волонтёрских центров. «Школа Добро.Университет» — это огромная комплексная программа обучения, целая образовательная экосистема, в рамках которой с вами смогут очно работать федеральные и региональные тренеры и поделиться со своим опытом. И это замечательная возможность для добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Самарской области получить больше знаний».

Уровень обучения «Организатор добровольческой деятельности» объединил 60 координаторов добровольческих объединений Самарской области старше 18 лет, которые являются представителями некоммерческих организаций, общественных объединений, учреждений, волонтерских центров, привлекающих к своей деятельности добровольцев, руководителями добровольческих проектов и инициатив, имеющими опыт организации добровольческой деятельности, подтвержденный средствами платформы ДОБРО.РФ.

«Я хотел получить для себя новые практики и упражнения, и теперь знаю, что нужно внести в свою волонтёрскую работу. Интересно было послушать про формирование команды, про набор волонтёров и компетенции организаторов добровольческой деятельности, а также о лайфхаках в написании грантовых проектов», — поделился своими впечатлениями от обучения участник Алексей Зайцев.

В течение 3 дней участники могли перенимать опыт работы в сфере добровольчества от квалифицированных тренеров, а также обмениваться знаниями между собой. Прошли интересные мастер-классы и тренинги по работе с командой добровольцев и проведению добрых мероприятий.

«Все три дня наслаждалась всем, что происходит вокруг, зарядилась невероятной энергией. Что касается образовательной программы, хочу сказать, что это лучшее обучение, на котором я была за последние несколько лет, минимум теории, много практики, интересно! Тренеры дали нам профессиональные знания, практики, конкретные инструменты и мотивацию к дальнейшей работе», — также рассказала о своих эмоциях участница обучения Ирина Стрижекозина.

С 10 по 12 ноября на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области пройдёт второй уровень федерального проекта «Школа Добро.Университета» — «Волонтер». В нем примут участие 72 добровольца Самарской области старше 16 лет (в отдельных случаях с 14 лет), которые имеют подтвержденный средствами платформы ДОБРО.РФ опыт участия в добровольческих мероприятиях не менее 5 часов и являются участниками волонтерских объединений при образовательных организациях, СО НКО, государственных и муниципальных бюджетных учреждениях.

Проект «Школа Добро.Университета» проходит на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

     

 

 

 

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