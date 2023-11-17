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В Самарской области завершился областной патриотический слёт «Зов Отечества»

17 ноября 2023 17:42
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150 юнармейцев, кадетов, воспитанников патриотических объединений и Волонтеров Победы СО познакомились с русской культурой, встретились с представителями духовенства и Росгвардии.

В Самарской области завершился областной патриотический слёт «Зов Отечества».

150 юнармейцев, кадетов, воспитанников патриотических объединений и Волонтеров Победы Самарской области познакомились с русской культурой, встретились с представителями духовенства и Росгвардии. В рамках слета участники посетили интерактивные площадки «Грани патриотизма» и выставки, а также приняли участие в военно-историческом квизе «Помни и гордись». Руководители патриотических объединений презентовали и обсудили успешные практики в сфере патриотического воспитания региона.

Слет «Зов Отечества» является частью программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

«2023 год был богатым на патриотические проекты. Слеты и конкурсы позволяют молодежи знакомиться с историей, культурой своей Родины, вступать в ряды патриотических организаций. На слете «Зов Отечества» участники смогли погрузиться изучение истории России, пройти военно-спортивную подготовку. Уверен, такие события очень важны как для взрослого поколения, так и для молодежи, ведь именно они будут развивать нашу страну в будущем», – рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Илья Судин.

Программа областного слета «Зов Отечества» состояла из двух образовательных треков, направленных на военно-патриотическое воспитание и гражданско-патриотического воспитание.

В ходе слета участники посетили выставки «Историческая реконструкция средневековья» и «Современная экипировка и снаряжение военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации», «Поисковое движение России в Самарской области». Также прошли военно-спортивную подготовку – для участников были организованы интерактивные площадки с лазертагом, неполной разборкой и сборкой автомата АК74, со спортивным ориентированием и площадками по оказанию первой медицинской помощи. Один из важных моментов слёта — встреча участников с майором Росгвардии Дмитрием Лисиным. Дмитрий рассказал про свою службу и ответил на интересующие участников вопросы.

В завершении слёта для участников выступил вокальный ансамбль «Камертон» из г.о. Жигулевск, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

 

Фото: "Отрадненская Епархия"

Теги: Самара

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