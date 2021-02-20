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В Самарской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого сотрудники полиции Новокуйбышевска, Ставропольского и Сергиевского районов совместно с судебными приставами провели рейды по выявлению лиц, своевременно не уплативших административные штрафы.

Мероприятия направлены на повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов, выявление лиц, не оплативших в установленные законом сроки административные штрафы, и привлечение их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Так, всего с начала года новокуйбышевские полицейские отправили судебным приставам 41 постановление для принудительного взыскания штрафов на сумму 20 630 рублей. В ходе мероприятия «Должник» горожане погасили задолженность на сумму 8 610 рублей.

В Сергиевском районе было проверено 60 должников не оплативших административные штрафы в установленный законодательством срок. В ходе рейдов нарушителям вручались повторные квитанции на замену тех, что были утеряны. Добровольно оплатили штрафы в день получения дубликатов четверо должников.

Сотрудники полиции напоминают, что неуплата административного штрафа в срок согласно ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.