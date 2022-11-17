В Самарской области завершилась акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

127

С учащимися провели беседы, направленные на формирование у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии.

В Самарской области полицейские и общественники продолжают проводить мероприятия в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», целью которой является предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, формирование у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии.

Так, в Сызрани, Жигулевске, Большечерниговском, Волжском, Ставропольском, Приволжском, Сергиевском, Безенчукском, Шенталинском и Похвистневском районах сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов при территориальных ОВД встретились с учащимися образовательных учреждений региона. Встречи прошли в формате диалога. Полицейские, опираясь на информационные и методические материалы, утвержденные федеральным агентством по делам молодежи, направленные на развитие неприятия идеологии терроризма и на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разъяснили учащимся понятия «экстремизм» и «терроризм», рассказали о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, продемонстрировали видеоролик об ответственности, предусмотренной за экстремизм, подготовленный МВД России. Отдельное внимание было уделено уголовной ответственности за распространение в сети Интернет информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды. Полицейские призвали учащихся с уважением относиться к представителям разных национальностей, культур и конфессий. Общественники отметили, что в интернете необходимо быть внимательными при общении с незнакомцами и выборе контента для публикации на своих страницах, а также призвали ребят вести здоровый образ жизни, идти к намеченным целям и соблюдать закон.

В завершение встречи участники мероприятия ответили на все интересующие вопросы и рассказали студентам и школьникам алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.