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В Самарской области заработал новый электронный сервис «Земля для стройки»

4 июня 2021 10:53
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В Самарской области заработал новый электронный сервис «Земля для стройки»

В Самарской области на базе Публичной кадастровой карты заработал новый электронный сервис «Земля для стройки». Ресурс позволяет потенциальным инвесторам в онлайн-режиме выбрать и регистрировать пригодные для строительства жилья земельные участки.

В рамках эксперимента Росреестра по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости был разработан пилотный проект для четырех регионов: Самарской и Псковской областей, Пермского края и Республики Татарстан. В 2022 году он заработает на территории всей страны. 

На протяжении 2020 года в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, а также во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина Росреестром проводились работы по выявлению пригодных для жилищного строительства земельных участков. По всей стране было выявлено порядка 5,7 тыс. земельных участков и территорий площадью около 104 тыс. га для дальнейшего вовлечения в оборот.

В Самарской области в результате тщательного анализа удалось найти 13 земельных участков и территорий общей площадью 197 га, которые могут быть использованы для жилищного строительства. Сведения о земельных участках в Чапаевске, Сызрани, Новокуйбышевске и Тольятти уже были внесены на Публичную кадастровую карту, чтобы застройщики могли видеть потенциально интересные территории для использования.

«Подобрать участок для строительства достаточно просто. Нужно зайти на Публичную кадастровую карту, выбрать в критериях поиска "Жилищное строительство" и ввести в поисковую строку номер региона, двоеточие и звездочку, затем начать поиск. На карте появятся имеющиеся в Самарской области свободные земельные участки, а также сведения о них – площадь, адрес, категория земель. Выбрав земельный участок нужно направить заявку на регистрацию в уполномоченный орган, нажав на кнопку "Подать обращение" в информационном окне объекта. Новый сервис позволяет обеспечивать связь между органами исполнительной власти, местного самоуправления и заинтересованными лицами», – пояснила заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Евгения Дроздова.

Теги: Земля для стройки кадастровая палата

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